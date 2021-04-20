Украинский аналитик рассказал, почему ситуация в Донбассе улучшается

Киев, 20 апреля. Ситуация в Донбассе улучшается, риски возобновления вооруженного противостояния постепенно снижаются, заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

Глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев отмечает, что Россия ждет наступления Киева, однако на Украине не планируют нападать на Донбасс. По мнению политолога, мирные жители народных республик пока не верят в это из-за непрекращающихся обстрелов, однако в целом ситуация в регионе улучшилась и идет к деэскалации конфликта.

Эксперт связывает все нынешние проблемы с ошибочной гуманитарной политикой официальных украинских властей в отношении юго-восточных территорий государства: Киев пытается «вытолкнуть» Донбасс, но в то же время президент Украины Владимир Зеленский считает его частью страны. Золотарев заявил, что если бы власти меньше притесняли Украинскую православную церковь и делали меньше провокационных заявлений, все бы сложилось иначе как для Киева, так и для ЛНР и ДНР.

Вместе с этим ВСУ продолжают обстреливать территорию народных республик — 19 апреля стало известно об обстреле окрестностей Донецка и Горловки из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.