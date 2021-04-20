Житель Саратова вышел из тюрьмы и через три дня убил случайного знакомого

Саратов, 20 апреля. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Мужчина, несколько дней назад освободившийся из мест лишения свободы, подозревается в убийстве случайного знакомого.



Подозреваемый оказался в компании случайных знакомых, где повздорил с хозяином дома по поводу его отношений с сожительницей. В результате конфликта бывший заключенный нанес своему оппоненту множество ударов в область головы, в результате чего хозяин жилища скончался.

«Стандартная ситуация. Увы, лишение свободы далеко не всегда приводит к перевоспитанию. Возможно, следует пересмотреть уголовный кодекс, увеличить сроки, если люди не успевают измениться. Этого гражданина теперь упрячут надолго, но родственникам убитого от этого не легче. С другой стороны, нужно осторожнее относиться к случайным знакомым, не приглашать их в дом», — рассказал корреспонденту ФАН юридический консультант Валерий Трофимов.

Ранее суд вынес приговор двоим жителям Аркадака за убийство с расчленением. Фигуранты получили реальные сроки.