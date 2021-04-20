Пострадавших при взрыве газа под Нижним Новгородом детей выписали из больницы

Нижний Новгород, 20 апреля. Врачи выписали из больницы двоих детей, пострадавших в результате взрыва в жилом трехэтажном доме в Дальнеконстантиновском районе, передает пресс-служба губернатора региона.

Еще двое несовершеннолетних переведены в Нижегородскую областную клиническую больницу. Речь идет о брате и сестре: девятилетнем мальчике и девочке 2,5 месяца. Также в медучреждениях находятся трое взрослых, которые получили травмы различной степени тяжести. Одного мужчину отпустили после оказания помощи.

Следственные органы задержали первых подозреваемых по делу о взрыве газа под Нижним Новгородом, сообщало Федеральное агентство новостей. По предварительным данным, двое рабочих были задействованы в мероприятиях по обслуживанию здания, где произошло ЧП.