Скабеева прокомментировала слова Нуланд о коррупции на Украине

Вашингтон, 20 апреля. Журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова американского дипломата Виктории Нуланд об Украине.

По словам Нуланд, чтобы Украина стала стабильной, суверенной и прочной, в стране нужно преодолеть повальную коррупцию, для чего власти США приложили «большое количество усилий».

«Но коррупция — это инструмент, который использует Кремль, чтобы подорвать Украину изнутри и подкупать чиновников», — высказалась Нуланд в ходе выступления.

Скабеева высмеяла слова Нуланд и напомнила, что американская чиновница раздавала печенье на Майдане.

instagram.com / @olgaskabeeva

«Знай, украинец, что каждый гаишник на дороге и таможенник на границе — агент Кремля. Госдеп врать не будет», — иронично заявила телеведущая в Telegram-канале.

Ранее журналист Антон Лисицын рассказал, что Украина надеется вступить в Североатлантический альянс и Евросоюз, и уже начала выдвигать свои требования.

На Украине высмеяли президента страны Владимира Зеленского, который в поздравлении NASA с первыми полетом беспилотного вертолета Ingenuity на Марс, похвалился успехами Киева в освоении космоса, передает НСН.