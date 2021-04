Заседание парламента и форс-мажор в нефтяном порту — что произошло в Ливии 19 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 19 апреля 2021 года.

Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажор в порту Эль-Харига. По информации NOC, операции по добыче и отгрузке черного золота остановили, поскольку национальный Центробанк не выделил средства нефтяному сектору, в связи с чем у компаний образовались задолженности.

Предполагаемый убыток от бездействия ЦБ может превысить 118 млн динаров ежедневно, что негативно скажется как на апрельских доходах, так и на бюджете страны.

Патруль МВД предотвратил попытку кражи проводов высокого напряжения в районе Сук-эль-Сабба в Триполи. Преступника задержали и доставили в отделение полиции для составления судебного акта.

МИД России считает преждевременным диалог о возможности снятия эмбарго Совета Безопасности ООН на поставку оружия в Ливию.

Необходимо дождаться проведения национальных выборов в декабре, после чего можно поднять вопрос о прекращении ограничительных мер.

Делегация Алжира во главе с министром иностранных дел Сабри Букадумом прибыла в Триполи с рабочим визитом. Их встретил премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба.

Стороны обсуждают развитие двусторонних отношений, а также перспективы политического урегулирования ливийского кризиса.

Президентский совет Ливии издал указ, запрещающий заграничные поездки и публичные выступления без предварительного разрешения всем офицерам, занимающим руководящие должности в военных структурах.

Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи получил официальное приглашение посетить Алжир.

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба обсудил по телефону ситуацию в Ливии с суданским коллегой Абдаллой Хамдоком.

Глава ПС Ливии принял в Триполи председателя Комиссии Африканского союза Мусу Факи. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в различных областях и разрешение десятилетнего кризиса.

Министр внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе прибыла с официальным визитом в Триполи в составе делегации. Она встретилась с Мухаммадом Юнисом аль-Манфи и его заместителями.

Во время беседы политик подняла вопрос миграции с Севера Африки в Рим. По ее словам, для предотвращения потока беженцев в Европу необходимо решить корень проблемы.

Заседание Палаты представителей под председательством спикера Агилы Салеха стартовало в Тобруке. Парламентарии намерены рассмотреть план госбюджета на 2021 год.

Министр экономики и торговли Мухаммад аль-Хувейдж провел заседание с представителями департаментов и профильных ведомств, занятых в нефтяной сфере.

Во время выступления перед присутствующими он акцентировал внимание на разработке соответствующего механизма обмена топливом между распределительными компаниями.

ЦБ Ливии предупредил, что наложит штрафные санкции на коммерческие банки, которые не придерживаются согласованного плана по улучшению обслуживания клиентов.

