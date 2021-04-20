Россиянам рассказали, какие пищевые добавки наиболее эффективны против COVID-19

Москва, 20 апреля. Риск коронавирусной инфекции можно снизить с помощью приема различных пищевых добавок. Об этом рассказали ученые из США и Великобритании.

Специалисты провели исследование, изучив данные более 445 тыс. добровольцев. Целью научной работы было выяснить, какие из употребляемых участниками эксперимента пищевых добавок могут оказывать влияние на вероятность заражения COVID-19.

В результате исследователи выявили положительное воздействие от приема пробиотиков, омега-3 жирных кислот, мультивитаминных комплексов и витамина D. Однако связь между этими добавками и риском коронавируса зафиксировали среди женщин любого возраста и веса, в то время как среди мужчин четкой ассоциации замечено не было.

Американские ученые тем временем обнаружили, что экспериментальный препарат для лечения гриппа может быть эффективным средством в борьбе с COVID-19. Оказалось, что лекарство способно предотвращать пагубное влияние вируса на органы дыхания.