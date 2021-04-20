Вирусолог Альтштейн призвал россиян не паниковать из-за новых штаммов коронавируса

Москва, 20 апреля. Волноваться из-за появления «сибирского» и «северо-западного» штаммов коронавирусной инфекции россиянам не стоит.

COVID-19 не слишком изменчив, поэтому все изученные варианты вируса побеждаются российскими вакцинами. Об этом заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Коронавирус не такой уж изменчивый, он в этом плане «удобнее», чем грипп. Все новые варианты отражаются нашими вакцинами», — подчеркнул вирусолог в беседе с Daily Storm.

На данный момент эти два штамма изучены мало, поэтому опасаться их бессмысленно. Кроме того, сама мутация вируса не является чем-то особенным. У каждого пациента, по сути, свой отдельный штамм, добавил Альтштейн.

Британский штамм коронавируса тем временем добрался до Калмыкии. Его выявили у местного медика. В результате 50 человек изолированы как контактные.

Как стало известно ранее, российские ученые разработали кожный тест для определения наличия иммунитета к COVID-19. Он подобен «Диаскинтесту», который используется для диагностики туберкулеза, пишет «Ридус».