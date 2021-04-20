Палеонтологи выяснили, когда произошло самое крупное вымирание на Земле

Москва, 20 апреля. Наиболее крупное вымирание в истории нашей планеты произошло 252 миллиона лет назад. Оно изменило фауну Земли и началась Эра динозавров.

Причины события по-прежнему изучаются специалистами. Исследователи пытаются выяснить, почему некоторым видам удалось спастись, а другие полностью исчезли. Новая научная работа палеонтологов показала, что вымирание протекало неравномерно. В океане оно шло быстрее, чем на суше.

Ископаемые останки имеют лучшую сохранность, находясь под водой. На дне они покрываются осадками и каменеют. Это позволило выяснить, что 252 миллиона лет назад на планете исчезло свыше 85% обитающих в воде видов. Вымирание происходило в течение 100 тыс. лет. Однако с точки зрения геологии этот период эквивалентен 14 минутам в году, если считать все время существования планеты. Открытие позволяет оценить, насколько сильно происходит вымирание и как быстро возникают новые виды живых организмов.

До этого сообщалось, что вращение Земли могло отразиться на массовом исчезновении живых существ в древности. Речь идет о девонском вымирании, которое произошло 376-360 миллионов лет назад.