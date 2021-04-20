Аналитик Золотарев объяснил, что мешает Зеленскому реформировать Украину

Киев, 20 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский столкнулся с «глубинным хуторком», который купирует все его планы изменить порядок вещей в государстве.

Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. По его словам, основной проблемой является отсутствие инструментов для таких вещей. «Играя по правилам шулеров», нельзя рассчитывать на выигрыш, уточнил он.

«Я думаю, это задача (реформирования Украины. — Прим. ред.) невыполнимая в силу того, что мы видим, что Зеленский столкнулся с украинским глубинным хуторком, который очень цепко купирует все его намерения изменить порядок вещей в стране», — подчеркнул Золотарев.

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Ранее глава государства, отвечая на вопрос, почему так сложно реформировать Украину, заявил, что многие не хотят видеть ее сильной. По словам Зеленского, граждане хотят превратить страну в аграрно-сырьевой придаток. Он добавил, что на Украине «много людей, которые сегодня являются уважительными бизнесменами», но Зеленский считает их «просто бандитами».

Помимо этого, президент Незалежной заявил, что вступление Украины в НАТО необходимо ради безопасности и мира в долгосрочной перспективе, передавала «Национальная служба новостей».

Также сообщалось, что новый посол Украины в США Оксана Маркарова отправилась в Вашингтон.