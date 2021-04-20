Послание Путина к Федеральному собранию может повлиять на рубль

Москва, 20 апреля. Финансовые аналитики рассказали, какие три ключевых фактора определят в ближайшее время судьбу российской национальной валюты.

Среди них — послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, которое ожидается 21 апреля. Инвесторы всегда реагируют на это событие, пишет «Московский комсомолец». Вторым фактором, влияющим на позиции валюты, станет решение Центрального банка РФ, определяющее уровень ключевой ставки.

«Поддержку рублю обещает оказать нефть», — считают эксперты.

Котировки черного золота дорожают, так как мировые запасы нефти резко уменьшились. При этом эксперты советуют не переживать за нацвалюту: санкции не принесли рублю «особых неприятностей», и рубль даже смог немного укрепиться по отношению к доллару.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич ранее рассказал журналистам, что будет с курсом рубля на фоне введения новых санкций США. Эксперт указал на силу валюты и ожидания на укрепление.

Инвестбанкир Евгений Коган также выразил мнение, что в текущих условиях справедливым курсом является 73–74 рубля за доллар. Даже после ограничений со стороны Вашингтона российская валюта имеет шанс усилиться, тем более массированные продажи нерезидентами долговых бумаг должны прекратиться, цитирует его INFOX.