Дом моды Вячеслава Зайцева погасил многомиллионные долги

Москва, 20 апреля. Дом моды Вячеслава Зайцева смог погасить многомиллионные долги и готовится к выпуску новой коллекции. О жизни бренда рассказал личный помощник кутюрье Расул Ахмедов.

Он признал, что долг Дома моды составлял 110 миллионов рублей. Но с приходом к руководящей должности Егора Зайцева — сына дизайнера — долгов не осталось.

«Так что ни о каком крахе не может идти и речи. Сейчас у нас начался новый виток развития. Новая команда Вячеслава Михайловича работает очень активно», — сказал Ахмедов в разговоре с «Телепрограммой».

Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

По его словам, Дом моды готовит 24 новых проекта. В настоящее время Зайцев вместе с внучками работает над коллекцией для молодежи, которая будет продаваться по демократичным ценам. Приобрести одежду от кутюрье можно будет в магазинах масс-маркета, добавил помощник модельера.

«Династия Зайцевых планирует работать по всем направлениям. Luxury-сегмент также остается. А девочки же будут вести масс-маркет», — сказал Ахмедов.

Вячеслав Зайцев тяжело заболел в 2016 году. По словам дизайнера Аники Керимовой, проблемы со здоровьем у модельера могли начаться из-за переживаний по поводу долгов его Модного дома.