Силы ПВО на Курилах отработали отражение авианалета комплексами С-300В4

Москва, 20 апреля. Учение по отражению авианалета при помощи комплексов ПВО С-300В4 прошло на Курильских островах. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Тренировка по обнаружению, классификации и уничтожению воздушных целей прошла в рамках контрольной проверки. Расчеты комплексов противовоздушной обороны практиковались в поиске и распознавании воздушных целей, которые имитировали авиацию условного противника.

После взятия объектов на прицел были произведены электронные пуски зенитных управляемых ракет. Авиация «неприятеля» в зоне действия установок ПВО была успешно уничтожена, сообщили в пресс-службе.

Командно-штабные учения ВВО ранее стартовали на Курилах и Сахалине. К маневрам привлечено более тысячи военнослужащих и свыше 150 единиц боевой техники.