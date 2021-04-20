Подросток получил пулю в голову на детской вечеринке в США

Лаплас, 20 апреля. Детская вечеринка в городе Лаплас, штат Луизиана, превратилась в вооруженное столкновение, когда две группы подростков принялись выяснять отношения. В результате перестрелки получили ранения девять детей, один из них — в голову, сообщил местный офис шерифа.

На данный момент детали «детской вечеринки с оружием», уточняются. Согласно неофициальным данным, стрельба началась после словесной перепалки между участниками вечеринки. Раненым детям — от 12 до 17 лет, двое из них, раненые в голову и живот, находятся в больнице.

Шериф Майк Трегри сообщает, что в настоящее время идет расследование, однако, несмотря на то, что в вечеринке участвовало около 60 человек, следствие не располагает свидетельскими показаниями.

«Ни один человек не дал официальных показаний. Я прошу свидетелей предоставить информацию, которая поможет нам узнать больше о том, что произошло», — сказал Трегри.

В связи с этим офис шерифа обратился к местным жителям, пообещав награду в 2500 долларов за информацию, способствующую расследованию дела.