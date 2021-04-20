ФАН выяснил, как разрыв отношений с Москвой ударит по Киеву

Украина хочет разорвать дипломатические отношения с Россией. Политолог и экономист Александр Дудчак в интервью ФАН заявил, что такие действия со стороны Киева ударят в первую очередь по украинскому государству.

Группа депутатов Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» призвали президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией. Проект заявления на своей странице в Facebook опубликовали депутаты Богдан Яременко и Елизавета Богуцкая.

От главы государства требуют не только разорвать дипотношения с РФ, но и пригласить на Украину американский и британский воинский контингент. Кроме того, Зеленский должен предложить Североатлантическому альянсу (НАТО) развернуть в стране подразделения противокорабельной, противовоздушной и противоракетной обороны. Депутаты также хотят, чтобы президент провел призыв резервистов в ВСУ и начал мобилизацию. Также предлагается принять план замещения российской продукции и услуг.

«Призываем президента Украины, верховного главнокомандующего вооруженными силами расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией, внести на рассмотрение Рады проект закона «О территориальной обороне», провести призыв резервистов в вооруженные силы и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации», — говорится в заявлении фракции.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Политолог Александр Дудчак в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что ни президент Владимир Зеленский, ни его политическая партия «Слуга народа» не оправдали ожиданий украинского народа. Украинцы хотели, чтобы новые власти остановили войну в Донбассе, разобрались с экономической ситуацией в стране и наладили отношения с Россией. Однако Киев решил пойти против воли народа Украины.

«Это совершенно не то, за что голосовали граждане Украины на выборах, когда президентом страны был избран Владимир Зеленский. Люди не этого хотели. Призыв разорвать отношения говорит о деградации политической силы [партии] «Слуга народа». Как оказалось, они очень хорошо маскировались, не показывая, каких целей и идеологии они придерживаются. Разрыв отношений — очень печальное событие, хуже ситуацию представить себе сложно», — сказал собеседник ФАН.

Кадр Вести.Ru /

Спикер ФАН также сообщил, что многие жители Украины возлагали большие надежды на то, что после пандемии COVID-19 отношения между Киевом и Москвой изменятся в лучшую сторону, наконец-то будет возобновлено сообщение между странами. Однако киевские власти решили, наоборот, разорвать все связи с Россией, что, прежде всего, аукнется большими проблемами для самой Украины, поскольку РФ является одним из главных торговых партнеров украинского государства.

«Очень хочется надеяться, что до этого дело не дойдет, поскольку последствия будут очень тяжелыми, в первую очередь для Украины. Ограничения, связанные с пандемией, не вечны. Поэтому все надеялись на то, что после снятия ограничений возможно будет возобновить сообщение между Россией и Украиной. Но своими действиями Киев усугубляет ситуацию, которая ударит в первую очередь по самой Украине», — резюмировал Александр Дудчак.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи.