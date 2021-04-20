В Sohu рассказали, как МиГ-31 может бороться с гиперзвуковыми ракетами противника

Пекин, 20 апреля. Советский сверхзвуковой истребитель МиГ-31 был принят на вооружение в 1981 году, но после нескольких модернизаций продолжает выполнять боевые задачи в современных условиях.

Истребитель МиГ-31, способный разгоняться до 2,83 Маха и подниматься на высоту 24 километра, изначально был предназначен для уничтожения крылатых ракет и низколетящих спутников. Китайские эксперты на страницах издания Sohu рассказали о новых возможностях самолета после последней модернизации. Федеральное агентство новостей предлагает эксклюзивный перевод статьи специалистов из КНР о МиГ-31.

Благодаря модернизации МиГ-31 до сих пор не только находится в строю, но и получил возможность выполнять новые задачи. МиГ-31К стал носителем гиперзвуковой ракеты «Кинжал», а МиГ-31БМ сможет бороться с гиперзвуковыми ракетами противника. Для этого он вооружен ракетами Р-37 с дальностью полета 300 километров. Эти ракеты способны развивать скорость 6 Махов — самую большую в мире среди авиационных ракет.

Федеральное агентство новостей /

Радиолокационная станция «Заслон-М» позволяет истребителю отслеживать одновременно до 24 целей и атаковать десять. Максимальная дистанция обнаружения цели этой РЛС составляет 320 километров, а поражения — 280 километров. По этим параметрам МиГ-31 не имеет себе равных в мире.

Система управления огнем была настолько продвинутой и сложной, что конструкторы решили сделать МиГ-31 двухместным. Один пилот ведет самолет, а другой занимается радаром и системой управления огнем. Китайские эксперты уверены, что этот самолет сможет стать ключевым игроком в современном воздушном бою, хотя до сих пор ему не приходилось участвовать в реальных сражениях.

Экипажи МиГ-31БМ ранее провели летно-тактические учения над Тихим океаном. Как сообщили СМИ, полеты проводились на средних, малых и предельно малых высотах. В ходе учений был задействован весь арсенал боевого вооружения МиГ-31БМ. Мишени имитировали самолеты противника и другие средства воздушного нападения.