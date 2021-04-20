Под песню «Священная война» болгары скандировали «НАТО вон» у посольства США

В Софии — столице Болгарии — прошел митинг против нахождения американских войск в стране и ее членства в НАТО. Протестующие выразили благодарность братской России за ее бескомпромиссную борьбу против американского империализма, объявили солидарность с борющимся народом Донбасса и осудили военные преступления Украины. Корреспондент ФАН присутствовал на митинге.

Нынешнее здание посольства США построено в 2004 году. Для этого в Южном парке вырубили деревья на площади 10 акров. Ни болгарские, ни американские борцы за экологию не высказали свое возмущение, и в течение 17 лет о загубленных растениях никто не вспоминает. Никто в Болгарии не возмутился и уменьшением территории страны, ведь земля посольства принадлежит США. Следующим оскорблением для болгар стала установка памятника американским летчикам, бомбившим Болгарию в годы Второй мировой войны. В результате ковровых бомбардировок тогда погибли тысячи мирных жителей.

То, что это уже американская земля, ощущается даже до того, как попадаешь на нее. На всех прилегающих к посольству улицам болгарской столицы развешены знаки с запретом фотосъемки. В дополнение к ним установлены таблички, которые сообщают, что любой, кто будет фотографировать в дипломатическом представительстве США, может быть задержан и обыскан.

Каждый получает наглядный урок о том, что представляет собой американская демократия еще до входа в посольство. Впрочем, участников митинга многочисленные полицейские и жандармы даже до этих табличек не допустили. Им пришлось выражать свое мнение на противоположной стороне улицы — более чем в 100 метрах от посольства США.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Открыл митинг представитель партии «Възраждане» («Возрождение») Веско Паунов:

«Плохие новости! Готовятся новые горячие фазы третьей мировой войны! Милитаризм постоянно усиливается. Народы вместо того, чтобы заботиться о своих семьях, об их пропитании, об образовании детей, вынуждены работать на военно-промышленный комплекс, потому что с их налогов покупают оружие. Хотим ли мы похоронить нормальные человеческие ценности? Хотим позволить фашизму взять еще жертвы? В начале XXI века людей уничтожают ежедневно. Каждый день Донбасс обстреливается правительством в Киеве. Мы призываем остановить братоубийственную войну. Всякий такой как будто локальный конфликт может вызвать масштабную войну. Даже одна бомба, направленная к неприемлемой цели, может вызвать эскалацию. На территории Донбасса живут и люди с болгарским происхождением, которые [представляют] часть Болгарии. Мы не можем позволить, чтобы они были убиты и их кровь пролилась на земли, так щедро напоенные славянской кровью на протяжении веков. Пусть правительство Украины даст право на самоопределение жителям Донбасса».

Паунов выступил с обращением к американскому послу.

«Уважаемая госпожа посол США! Передайте вашему правительству следующее. Народам мира надоело слышать, что везде, где есть ресурсы, где есть стратегические территории, есть и глобальные интересы США. Перестаньте ради ваших интересов нарушать интересы других народов. Считаете, что болгары не видели, как прибыли три ваших сенатора и запретили поток российского газа через Болгарию? А от этого газа Болгария могла бы иметь миллионные доходы каждый год от транзитных такс. Неужели не видим, как выкручиваете руки болгарскому правительству, чтобы оно платило вам три миллиарда левов, за которые мы уже третий год не получаем абсолютно ничего? Считаете, что мы не видим, что хорошо оплачиваемые вами фонды вмешиваются в нашу образовательную систему и делают молодых людей полностью несознательной народной массой, которая удобна для манипуляций? И без народного и национального самочувствия. Мы не забыли, что под вашим лозунгом об американской мечте из Болгарии были украдены сотни тысяч молодых болгар, что привело нашу страну к демографической катастрофе и превратило ее в самое быстро исчезающее государство в мире. Мы не согласны на милитаризацию Черного моря и территории Болгарии. То, что у вас есть интересы на Балканах, не дает вам право делать из болгарского населения ходящие мишени. Мы знаем, к чему привели ваши войны: везде по свету — жертвы, разрушение государственности, беженцы. Перестаньте позиционировать болгарское население как врагов России. Не могут быть врагами народы, которые одинаково говорят «мама», «хлеб», «Родина». Которые друзья на протяжении веков. Которые пишут с одной и той же письменностью. После того, как Россия восстановила болгарскую государственность после пятивекового рабства! — напомнил он. — Мы не забудем, что при нашей демографической катастрофе вы с другими послами организуете гей-парады для развращения наших детей. Почему ни разу не собрали деньги на образование детей и заботу об их здоровье, а собираете на организацию гей-парадов? Убили бомбами Югославию и создали никогда не существовавшую державу Косово, с помощью которой обслуживаете воинственный шовинизм албанцев, а в то же время не даете право на самоопределение Каталонии. Разве это не странно? Человеческая цивилизация в настоящий момент управляется людьми с нечеловеческим лицом. Преступная олигархия набрала колоссальные долги — триллионы и триллионы долгов. Она не постесняется ввязать народы в новые военные конфликты, потому что это не позволит народам задать нормальный вопрос: есть долги, а куда делись деньги? Во многих частях света люди воспитываются как некие высшие существа, в отличие от других. Воспитание превосходства. Это ведет к новому фашизму. Человеческая цивилизация не должна допустить этого снова! Приговор этому вынесен. Мы будем нести знамя настоящих человеческих ценностей — жизнь, семья, род, Родина, Отечество! Смерть фашизму! Свобода народу!»

На митинге были представлены представители различных оппозиционных сил Болгарии. Координировала его организацию Мирослава Димитрова из движения «ОПЛОТ» — «Опълченци патриоти любещи отечеството и традициите» («Ополченцы-патриоты, любящие Отечество и традиции»), находящаяся в настоящее время в ДНР. Именно там среди болгарских добровольцев и зародилось это движение.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Его представители развернули плакат с флагами России, Болгарии и ДНР и надписью на английском языке:

«Янки, идите домой и сохраните мир в Восточной Европе».

Среди присутствующих выделялся большим флагом ДНР и курткой с надписью «Россия» Детелин Христов из движения «Капитан Петко — войвода». Активистки русофильских организаций Пловдива Венета Воденичарова и Румяна Солакова держали плакаты с осуждением американского империализма и государственного терроризма.

Молодежь из движения «23 сентября» выставила плакат с лозунгом «Долой лакеев американского империализма». Люди держали транспаранты с лозунгами «Вместе мы сила», «Мы Болгария». Над толпой собравшихся реяли флаги Болгарии, России, ДНР.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Следующим выступил Райчин Рачев из Пловдива, который заявил:

«Требуем прекратить постоянное разрушительное вмешательство США во внутренние дела Болгарии. Необходимо издать свою болгарскую часть приговора человечества над неолиберальной глобальной империей. Эта империя держит мировой рекорд по заключенным — 20% от общего числа в мире, в то время как население США составляет всего 4% от мирового. Неолиберальный фашизм США все больше превосходит классический нацизм. Согласно официальной правительственной статистике в США, ежегодно исчезают 40 тысяч детей. Начните с Хантера Байдена и отдайте его под суд хотя бы за педофилию. Прекратите терроризировать человечество, закройте свои 800 оккупационных баз по всей Земле. Не забудьте закрыть свои базы и в Болгарии, а перед этим оплатите, наконец, свои счета за их содержание. Даем вам один год срока. Закройте и свои нелегальные тюрьмы во всех странах ЕС. Настало время создать европейские вооруженные силы. Прекратите проводить гибридные операции, цветные революции, разжигание гражданских войн и политические убийства. 6,1 миллиона детей в США принимают наркотики из-за фальшивого диагноза — так называемого синдрома гиперактивности».

После его речи долго не стихало скандирование:

«НАТО вон!»

Затем слово взял Веселин Йосифов из движения «ОПЛОТ», который привел многочисленные примеры того, как принимаемые в Болгарии законы и заключаемые ею международные соглашения делают страну полностью зависимой от США и превращают ее территорию в плацдарм для нападения на Россию. Закончил свою речь он такими словами:

«Мы никогда не будем воевать с Россией. Ради нашего народа Россия принесла жертвы два раза — освобождая наш народ от турецкого рабства и от фашистского. Согласно заветам великого Христо Ботева, мы выше всех почитаем великое благо — свободу. И останемся ей верны».

После этого началось скандирование:

«Бойко — слуга у Херро Мустафы!»

Имелись в виду премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и посол США.

Очень эмоционально выступил представитель движения «23 сентября» Николай Христов:

«Продолжается агрессия США против Донецкой и Луганской народных республик. США и их союзники по НАТО продолжают уничтожать один народ, который хочет сохранить свой дом, свою семью, свою жизнь и свое достоинство. Так называемая «революция достоинства» — это типичная цветная революция, продукт ЦРУ, задуманная и осуществленная не народом Украины, как утверждают СМИ, а спецслужбами и Правительством США. Сын президента США Хантер Байден получал сотни тысяч долларов в украинской газовой компании, а оплачивал это народ Украины. За бесценок на Украине в интересах западных корпораций приватизированы крупные фабрики и заводы — точно так же, как в Болгарии в 90-е годы. Война в Донбассе — это война империалистов против народа. Вспомните слова президента [Петра] Порошенко о том, что украинские дети будут ходить в школы, а донецкие — сидеть в бомбоубежищах, что украинские пенсионеры будут получать пенсии, а донецкие — нет. Это настоящий фашизм. Фашизм в самой кристально чистой форме. И жертвы этого фашизма — не только жители Донбасса. Сами украинцы — жертвы этого фашизма. Мы не против украинцев. Мы не против и американского народа. Они тоже жертвы фашизма. Они в самой богатой стране в мире умирают перед больницами, потому что не могут получить лечение. И это в стране, которая эксплуатирует весь мир, которая эксплуатирует и Болгарию. Каждый день, когда мы видим высокие цены в магазинах, когда получаем высокие счета, знайте — это американский империализм. Каждый раз, когда повышают цены на ток, на воду, — это американский империализм. Американский империализм — это не абстракция, а реальность, и она убивает. Все люди с момента своего рождения имеют право на жизнь, свободу и счастье. Это записано в американской декларации о независимости, принятой во времена, когда американцы боролись против английского колониального режима и в конечном итоге победили. В связи с этим хочу спросить посла США в Болгарии Херро Мустафу: признаете ли вы эти права за народом Донбасса? Ваши высокие утверждения о свободе и демократии как сочетаются с тем, что вы вооружаете фашистскую хунту? Хунту, которая утверждает, что определенные люди не имеют права жить. Что определенные люди должны умереть, потому что живут на определенной территории. Потому что русские, потому что говорят по-русски. Как сочетается это с принципами, которые вы провозглашаете? Вы имеете наглость говорить о свободе и демократии, когда сеете по всей Земле смерть, бедность, голод! Вы помогаете фашистской хунте убивать детей. Это позор!»

После этого вдоль толпы собравшихся была протянута бумажная цепь, на каждом звене которой было написано название федеральных органов США — таких как Белый дом, Пентагон, ЦРУ. Посольство США в Болгарии было названо гауляйтерством. Размахивая этой цепью, болгары долго скандировали:

«Yankee go home!»

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Цепь была разорвана и сожжена.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

После выступления множества ораторов, заключительным аккордом митинга стало появление члена движения «ОПЛОТ» Явора Никифорова, который зачитал обращение председателя исполкома ОДДР ДНР Алексея Муратова:

«Светлое будущее Болгарии возможно только в союзе с Большой Россией. Жители Болгарии не достойны той колониальной жизни, которую им обеспечило подневольное вступление в НАТО. С каждым днем Америка поглощает все блага, которые принадлежат болгарскому народу. Присутствие баз Альянса на болгарской земле — это бомба замедленного действия, которая обязательно взорвется. Ведь недалек тот час, когда НАТО руками Болгарии применит военную силу против братской Российской Федерации. Североатлантический альянс использует Болгарию для своих кровавых целей. Давайте вспомним, как в 1999 году, являясь страной — кандидатом в НАТО, Болгария приложила руку к военным действиям в Югославии, разрешив использовать свое воздушное пространство для пролета натовских самолетов, бомбящих эту страну. Помимо этого, Болгария выступила одним из первых государств, поддерживающих военное вторжение в Ирак. На территории Болгарии была создана временная американская база для заправки самолетов Альянса, используемых в войне с Ираком. Несмотря на то, что народ Болгарии — миролюбивый, Североатлантический альянс успешно пытается замарать его кровью. Болгарские власти аргументировали свое решение о вступлении в НАТО тем, что Североатлантический союз является единственным потенциально надежным гарантом безопасности страны. Но в итоге Болгария стала заложником агрессивной и жестокой натовской жандармерии. Военное присутствие НАТО в Болгарии — это способ втянуть миролюбивую страну в свои античеловеческие спецоперации. Сегодня жители натовской Болгарии находятся в большой опасности. Только выход из этого военного блока станет первой ступенью в решении множества проблем и потенциальных военных угроз. Безопасность и независимость Болгарии может гарантировать только одна держава, которая всегда оказывала болгарам помощь, — это Большая Россия. Российский и болгарский народы связывает многовековая дружба. Поэтому союз с Россией позволит жителям Болгарии стать свободными и уверенными в завтрашнем дне».

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

После этого из динамика зазвучала военная песня «Священная война», а все присутствующие снова начали скандировать:

«НАТО вон!»

Митинг доказал, что в Болгарии есть силы, которые противостоят руководству страны, исполняющему волю заокеанских хозяев. Как показали прошедшие в Болгарии 4 апреля 2021 года парламентские выборы, время проамериканского правительства партии «ГЕРБ» и ее руководителя Бойко Борисова истекает.