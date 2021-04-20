Российский боец MMA Федор Емельяненко исключен из рейтинга Bellator

Москва, 20 апреля. Промоушен Bellator исключил из рейтинга бойцов-тяжеловесов 44-летнего россиянина Федора Емельяненко.

Именитый российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко выпал из рейтинга тяжеловесов Bellator, который был представлен на официальном сайте промоушена. До этого спортсмен располагался на пятом месте. Теперь же Емельяненко нет в первой десятке.

Свой последний поединок в промоушене россиянин провел в декабре прошлого года. Он выиграл у Куинтона Джексона техническим нокаутом, одержав 39-ю победу в 46 боях в MMA. Первое место в обновленном рейтинге тяжеловесов Bellator занимают Тимоти Джонсон, Чик Конго и Валентин Молдавский.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер анонсировал последние бои в карьере Федора Емельяненко. Он рассчитывает, что поединки пройдут в присутствии зрителей.