Киев, 20 апреля. Бывший руководитель СБУ генерал-полковник Игорь Смешко обратился к властям Украины с просьбой отбросить иллюзии в отношении помощи со стороны США и стран Запада в Донбассе.

Генерал утверждает, что украинские покровители заинтересованы в продолжении войны на юго-востоке страны, а вот как обеспечить разрешение вооруженного конфликта, в Вашингтоне не знают.

«Запад не имеет сейчас общей стратегии в отношении Украины и не имеет общего видения стратегии в отношении России», — сказал он.

По словам экс-главы СБУ, за Киев в Донбассе никто воевать не будет — в том числе, войска НАТО и США.

«Мы должны рассчитывать в первую очередь сами на себя. За нас ни Соединенные Штаты, ни европейские страны воевать не будут. Не надо иметь иллюзий», — заключил Смешко.

По мнению украинского журналиста Юрия Бутусова, эскалация конфликта в регионе станет для ВСУ во многом повторением 2014 года. Он заявил, что армия Киева вступит в вооруженное противостояние на юго-востоке страны в худшем состоянии боеготовности, чем семь лет назад. Бутусов отметил, что масштабное наступление осложняется дефицитом боеприпасов — в 2014 году подобной проблемы не было, но запасы армии уменьшились.