Москва, 20 апреля. Украина надеется вступить в Североатлантический альянс и Евросоюз, и уже начала выдвигать свои требования. Об этом рассказал журналист Антон Лисицын.

Президент Украины Владимир Зеленский снова попросился в НАТО и ЕС, пишет РИА Новости. Посол Незалежной в Берлине Андрей Мельник присоединился к нему, но уже в приказном тоне. Дипломат указал на вину Германии во Второй мировой войне и на возможное возвращение Украине ядерного статуса. Однако командующий операцией ВСУ в Донбассе Сергей Наев заявил, что Киев справится и без помощи.

Депутаты бундестага Иоганн Вадефул и Вальдемар Гердт не считают срочным вступление Украины в Североатлантический альянс. Страна никогда не была важна западным партнерам, утверждают немецкие политики.

«Это очередной украинский маразм, они уже просто не знают, каким образом себя втиснуть в это европейское пространство, в котором их никто не хочет видеть», — подчеркнул Гердт.

Global Look Press / Wu Wei

Зеленский упрекал за нерешительность не только Европу, но и США. Президент Украины настаивает на том, что Вашингтон должен прямо сказать, хочет ли он видеть их в НАТО.

Экс-глава Минсоцполитики Павел Розенко ранее жестко раскритиковал перспективу вступления Незалежной в Альянс. Политик считает, что Зеленский «начал играть в КВН» вместо реакции на обострение в Донбассе.