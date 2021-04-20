Названы новые участники вернувшегося в эфир «Дома-2»

Москва, 20 апреля. Реалити-шоу «Дом-2» вернулось в эфир после долгого перерыва. Телестройка, которая теперь выходит на канале «Ю», пытается заинтересовать зрителя новыми участниками.

Сейчас на проекте находятся 25 участников — десять «старичков» и 15 новеньких. На возрожденную телестройку пришли еще не знакомые зрителю Наталья и Анастасия Роинашвили. Это мать и дочь, которые вместе будут строить отношения на реалити-шоу.

«Хочу поскорее найти маме любовь, чтобы она перестала так пристально следить за мной», — рассказала Роинашвили-младшая.

Еще одна участница Кристина Бондаренко пришла на «Дом-2» ради своего экс-возлюбленного Ильи Балашова. Однако молодой человек не оставил девушке надежды на воссоединение, заявив, что она для него «прочитанная книга».

На телестройку вернулась Алена Рапунцель вместе со своим бойфрендом Ильей Семиным, который раньше работал стриптизером. Влюбленные постоянно скандалят, но Рапунцель рассчитывает, что им удастся построить семью под камерами, пишет «СтарХит».

«Я мечтаю выйти замуж на проекте. Здесь я родила ребенка, поэтому «Дом-2» всегда будет для меня чем-то особенным», — заявила участница.

instagram.com / @alenatoffi_official

Среди новых участников проекта есть еще один стриптизер — Александр Сорокин из Киева. Молодой человек утверждает, что в эту профессию его привела мать. Кроме того, на шоу пришла Эллина Елецкая, которая рассчитывает стать главной звездой проекта, передает Пятый канал.

Алена Рапунцель устраивала экскурсию по новому «Дому-2» для своих подписчиков в Instagram. Участница рассказала, что с первого дня жизнь на проекте кипит.