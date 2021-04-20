Рогозин: базовый модуль орбитальной станции РФ будет готов к запуску в 2025 году

Москва, 20 апреля. Основа для российской орбитальной станции будет готова к запуску в 2025 году, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В качестве первого сегмента был избран научно-энергетический модуль, который до этого предназначался для Международной космической станции. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» получила указание к 2025 году обеспечить возможность вывода готовящейся части на орбиту, сообщил Рогозин.

К своему сообщению в Telegram-канале он прикрепил видео с процессом создания самого модуля. Он мог быть запущен к МКС в 2024 году. Глава Роскосмоса ранее сообщал, что Россия может выйти из проекта Международной космической станции ориентировочно в 2030 году.

Рогозин ранее назвал комплексы с ядерными энергетическими установками прорывом в освоении космического пространства.