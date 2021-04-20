Нашли только подтопленную лодку: на Волге ищут трех пропавших рыбаков

Саратов, 20 апреля. Региональные спасатели продолжают поиск пропавших рыбаков. Трое мужчин перестали выходить на связь двое суток назад. Другой рыбак нашел только подтопленную лодку, неизвестно, принадлежит ли она пропавшим людям.

«К сожалению, трагедии на рыбалке случаются достаточно часто. Вода в любом случае остается источником повышенной опасности. С другой стороны, зачастую такие поиски заканчиваются «счастливым» концом, когда оказывается, что пропавшие банально загуляли. Будем надеяться на лучшее, надежда есть», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник МЧС Виталий Т.

Ранее спасатели вытащили провалившегося под лед рыбака в Саратове. Пострадавший не получил серьезных травм и отказался от помощи врачей.