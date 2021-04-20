Поисками владельца «Навальный Live» займется спецподразделение МВД

Санкт-Петербург, 20 апреля. Дела по заявлениям петербургского предпринимателя Евгения Пригожина перенаправили в специализированное подразделение МВД.

Правоохранительная структура создана для расследования дел, вызвавших широкий общественный резонанс. Бизнесмен подал заявление о преступлении с целью установления владельца YouTube-канала «Навальный Live» 29 марта 2021 года, сообщили в пресс-службе компании «Конкорд». Также по заявлению предпринимателя 6 апреля 2021 года возбудили уголовное дело из-за недостоверных высказываний, сделанных от имени соратника блогера Алексея Навального Леонида Волкова.

«Юристы компании «Конкорд» выражают благодарность правоохранительным органам и надеются, что виновники понесут ответственность в соответствии с российским законодательством, даже несмотря на попытки скрыться за границей», — подчеркнули в пресс-службе.

Юридическая служба ожидает, что аналогичные уголовные дела возбудят в адрес юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь и сторонника Навального Владимира Милова. Представители компании «Конкорд» рассчитывают на перемещение дел в специализированный отдел для более оперативного расследования.

Пресс-служба компании «Конкорд» /

Ранее в публикациях, сделанных от имени Леонида Волкова, обнаружили состав преступления. Правоохранители возбудили уголовное дело после обнародования недостоверной информации о предпринимателе.