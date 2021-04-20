Сергей Емельянов ушел с поста министра культуры Коми

Сыктывкар, 20 апреля. Пост министра культуры, туризма и архивного дела Коми покинул Сергей Емельянов. На должность будет назначен первый замминистра республики Константин Баранов.

Ранее стало известно, что глава минкультуры Коми покинет пост в связи с предложением о назначении на должность директора Александринского театра в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба главы региона в интервью ТАСС.

На прошлой неделе Емельянов опубликовал видео в своей социальной сети, в котором попрощался и подтвердил информацию об уходе, пишет газета «Культура». Первый замминистра культуры РФ Алла Манилова сообщила, что министр культуры Ольга Любимова не делала Сергею Емельянову личных предложений, о которых ранее говорилось в СМИ.

По ее словам, при выборе кандидатуры главы театра ориентир идет на творческого лидера. Режиссер Валерий Фокин поддержал Емельянова, отметив его энергию и молодость.

«Мы согласились с этим предложением, министерству важно, чтобы была гармония менеджмента и художественного руководства учреждением», — сказала Манилова.

Мэр Якутска Евгений Григорьев позвонил горожанину-хейтеру, который в грубой форме предложил новому главе города уйти с поста. Мужчина не ответил на звонок и выразил свое недоумение.