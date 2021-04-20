На Байконуре гражданин Казахстана избил знакомую до полусмерти из-за бытовой ссоры

Байконур, 20 апреля. Правоохранители разбираются в жестоком избиении женщины на территории космического комплекса «Байконур». Как стало известно ФАН, 33-летний безработный местный житель по незначительному поводу едва не убил давнюю знакомую.

В ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России на комплексе «Байконур» за помощью обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее избил знакомый. Врачи осмотрели женщину и диагностировали у нее повреждения: сочетанная травма головы и груди, закрытый перелом левой орбиты глаза, перелом скуловой кости, двусторонний перелом нижней челюсти со смещением, закрытые переломы ребер со смещением.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — По подозрению в совершении преступления местные сыщики задержали знакомого потерпевшей. Ни злоумышленник, ни потерпевшая не имеют официального места работы».

Преступление было совершено вечером 19 апреля в одном из домов по улице Глушко города Байконур. Давние знакомые находились в квартире одни. Между ними вспыхнул конфликт. После словесной перепалки мужчина жестоко избил свою 54-летнюю знакомую. Злодей и пострадавшая являются гражданами Казахстана.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и примерном поведении. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как ранее сообщал ФАН, в Ульяновской области следователи направили в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который убил знакомую металлической кружкой.