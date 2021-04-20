Пожар на месте взрыва в Нижегородской области удалось ликвидировать

Нижний Новгород, 20 апреля. Спасатели полностью ликвидировали возгорание на территории жилого дома в селе Маргуша, где произошел взрыв газа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Работы по разбору конструкций также находятся на завершающей стадии, добавили в ведомстве. Обрушились минимум четыре квартиры на втором и третьем этажах.

В ликвидации последствий взрыва и пожара были задействованы более 240 человек и 57 машин спецтехники. Погиб трехмесячный ребенок, еще восемь человек пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержаны двое сотрудников газовой службы.