«Этот день в истории». Что произошло 20 апреля, праздники, факты, люди

Каждый новый выпуск — экскурс в мировую и отечественную историю. Мы рассказываем об интересных фактах, событиях и людях, родившихся в эту дату.

Ежегодно 20 апреля в России отмечают важнейший социальный праздник — Национальный день донора крови, его официально утвердили в 2007 году. Праздник посвящен людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо жизни и здоровья совершенно незнакомых людей, а также врачам, которые проводят процедуры, связанные с кровью. Поводом для праздника стало событие, которое случилось в 1832 году. Молодой акушер Андрей Вольф в Санкт-Петербурге сделал первое успешное переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Это событие положило начало развития донорства в России.

Также в этот день в 1656 году в России появились медные деньги взамен серебряных монет, а в 1942 году завершилась Битва за Москву, которая продолжалась 203 дня.

С какими еще событиями связано 20 апреля, мы расскажем в новом выпуске программы «Этот день в истории».