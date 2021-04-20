В США объяснили, почему истребители F-15 и F-16 были передислоцированы в Польшу

Варшава, 20 апреля. Американские истребители F-15 и F-16 были переброшены в Польшу 19 апреля. Передислокация военных самолетов осуществлена в рамках учений, заявили в Европейском командовании ВС США.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обрадовался таким маневрам, так как всегда был сторонником увеличения военного присутствия США на территории страны. Он опубликовал на своей странице в Twitter информацию о переброске боевой авиации при использовании польских аэродромов.

Всего в Польшу перебросили несколько десятков военных самолетов F-15 и F-16. Отмечается, что передислокация может быть связана с «укреплением безопасности» стран Восточной Европы. Обычно США направляют подобные заявления против России.

При этом Киев также обрадовался таким учениям США на территории Европы, поскольку надеялся и на помощь Украине. Однако официальный представитель Пентагона сообщил, что передислокация не связана с ситуацией в Незалежной.

Ранее стало известно, что США и Япония планируют провести совместные военные учения в Восточно-Китайском море.