В Роскосмосе рассказали о полезной нагрузке для ракеты-носителя «Амур»

Москва, 20 апреля. Первой полезной нагрузкой для метановой ракеты-носителя «Амур» с возвращаемой ступенью» станут спутники по программе «Сфера».

Соответствующую информацию в интервью ТАСС озвучил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Как известно, параллельно Роскосмос разрабатывает программу «Сфера», поэтому первой полезной нагрузкой ракеты-носителя «Амур» будут спутники этой группировки», — утверждает собеседник издания.

По его словам, ракета проектируется в рамках определенного бюджета пусковой услуги, который составит по меньшей мере 22 миллиона долларов. Именно поэтому разработка рассчитана и на иностранных покупателей.

«Как только мы защитим эскизный проект, будем готовы представить ракету широкой общественности в макетах, презентациях и обсуждать какие-то пусковые манифесты», — заключил Блошенко.

Также стало известно о возможности увеличить число пусков ракет «Ангара» с двух до трех, о чем заявлял глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.