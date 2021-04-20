МИД РФ заявил, что Чехия опозорилась на весь мир высказываниями о России

Москва, 20 апреля. Чехия опозорилась на весь мир высказываниями о России по взрывам на складах.

Об этом заявила официальный спикер ведомства Мария Захарова. По ее словам, Чехия спустя время не смогла найти виновных и ответить на вопрос, что случилось.

«За семь лет официальные власти Чехии так и не смогли не то что ответить на вопрос, кто виноват. Они даже не смогли ответить на вопрос, а что там произошло», — сказала Захарова.

Дипломат назвала ситуацию «парадоксом», так как официальных материалов по делу до сих пор нет почти никаких.

Ранее стало известно, что Прага предоставила скорректированные обвинения в адрес России. В них сказано, что взрыв на складах боеприпасов в 2014 году был связан с нападением на частного торговца оружием. В связи с этим инцидент носит криминальный характер и не имеет ничего общего с государственным терроризмом.