Ученые из Сингапура разработали устройство для определения COVID-19 по дыханию

Сингапур, 20 апреля. Новые аппараты для проведения дыхательных тестов на коронавирусную инфекцию планируют установить в аэропорту власти Сингапура.

Разработку также планируют использовать во время масштабных мероприятий. Устройство под названием TracieX во время клинических исследований показало точность результатов на 95%.

Такой показатель практически сопоставим с эффективностью ПЦР-тестов. Стоимость каждого исследования составляет примерно 20 долларов, что дешевле существующих аналогов. Результат можно получить в течение двух минут.

TracieX уже начал работать в тестовом режиме в национальном центре инфекционных заболеваний и аэропорту Чанги. Там прибывающим пассажирам предлагают пройти обследование этим способом.

Как стало известно ранее, эффективность российский вакцины против коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Показатель значительно превышает ранее опубликованные медицинским журналом The Lancet данные (91,6%), пишет «Ридус».

Также ВОЗ назвала сроки взятия пандемии коронавируса под контроль. Это получится сделать в ближайшие несколько месяцев.