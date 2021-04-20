Банда подростков избила прохожего в Екатеринбурге

Екатеринбург, 20 апреля. Пятеро парней напали на взрослого мужчину у остановки «Семь Ключей». Между ними завязался конфликт, в результате которого горожанина жестоко избили.

Один из подростков пнул мужчину в спину, тот упал. После этого остальные молодые люди стали избивать пострадавшего. В итоге мужчине пробили голову бутылкой.

На месте драки было много крови. Хулиганы сбежали сразу после избиения, потерпевший пытался догнать обидчиков, но сделать ему этого не удалось. В полиции сообщают, что заявлений по факту произошедшего не поступало.

Ранее в Перми две 16-летние девушки стали жертвами нападения семейной пары, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Родители школьницы вызвали скорую помощь и обратились в полицию. Сейчас в случившемся разбирается инспектор по делам несовершеннолетних, сообщало URA.RU.