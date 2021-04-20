Маск заявил об отключенной функции автопилота в разбившемся автомобиле Tesla

Вашингтон, 20 апреля. Основатель компании Илон Маск заявил, что у разбившегося в прошедшую субботу электромобиля Tesla в американском штате Техас в момент ДТП не был включен автопилот.

Такое заявление сделал основатель компании Илон Маск на своей странице в Twitter, сообщает сайт 360tv.ru. Один из пользователей соцсети заявил, что автопилот Tesla перестает работать спустя 10 секунд после того, как водитель убирает руки с руля.

Бизнесмен прокомментировал полученные данные с места аварии. Он подчеркнул, что автопилот не был включен, а функция полного автономного управления не приобреталась для этой машины. Также на участке дороги, где случилась авария, не была подсвечена дорожная разметка. Она нужна для корректной работы обычного автопилота.

Ранее ФАН сообщал о трагедии в Техасе. Автомобиль марки Tesla влетел в дерево на высокой скорости. Он не вошел в крутой поворот. В салоне транспортного средства обнаружили два тела.