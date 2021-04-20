Росгвардейцы участвуют в донорской акции «От сердца к сердцу» в шести городах РФ

Москва, 20 апреля. Военнослужащие и сотрудники Центрального округа Росгвардии организовали акцию «От сердца к сердцу» в честь Национального дня донора, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Росгвардейцы планируют в рамках акции сдать примерно 150 литров крови. Как указывается в сообщении пресс-службы ведомства, участие в мероприятии примут бойцы спецназа, сотрудники вневедомственной охраны и Росгвардии в Москве, Калуге, Тамбове, Туле, Рязани и Курске.

Среди военнослужащих присутствуют доноры со стажем. Например, в числе добровольцев управления Росгвардии по Липецкой области есть пятеро сотрудников со званием «Почетный донор России».

За пять лет волонтерам добровольческого направления «ДоброВО!» удалось собрать около 750 литров крови. Как сообщалось ранее, они смогли спасти примерно 1,5 тыс. жизней жителей Прикамья.