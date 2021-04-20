Аналитик NI раскрыл, почему передача «Мистралей» России стала бы проблемой для Запада

Вашингтон, 20 апреля. Появление вертолетоносцев «Мистраль» в составе ВМФ России грозило бы НАТО рядом проблем из-за серьезных технологий. В этом уверены аналитики из США.

Некоторое время назад Франция могла продать России два десантных корабля класса «Мистраль» и передать документацию для создания еще двух. Если бы сделка завершилась успехом, то у Запада были бы серьезные проблемы. Об этом пишет «ПолитРоссия», ссылаясь на военных обозревателей американского издания The National Interest.

Французские суда могут нести на борту 32 легких или 16 тяжелых вертолета, а также применяться для уничтожения подводных лодок, высадки десанта или нападения на надводные цели. Преимуществом десантных кораблей является их сравнительно невысокая стоимость в отличие от аналогичных кораблей производства США. В сделку также входила передача радаров. Подобный вариант позволил бы российской стороне сократить десятилетие в развитии судостроительных технологий.

Москва предполагала вооружить подобными судами Тихоокеанский флот. Однако после 2014 года сделка была сначала заморожена, а после и вовсе аннулирована. РФ получила обратно деньги и оборудование и сохранила 150 000 страниц документации. Уже построенные «Мистрали» в итоге были проданы Египту, который после закупил для них российские вертолеты Ка-52М.

В России позже приступили к постройке собственных универсальных десантных кораблей (УДК). Военный аналитик ранее заявил о превосходстве российских УДК над французскими «Мистралями».