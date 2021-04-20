Составлен рейтинг городов РФ, жители которых могут быстрее накопить на квартиру

Москва, 20 апреля. На основе медианных предлагаемых зарплат и средней стоимости «однушек» в российских городах аналитики определили, где можно быстрее накопить на квартиру.

Лидерами рейтинга сервисов hh.ru и ЦИАН оказались три города: Челябинск, Саратов и Оренбург. Их жители могут быстрее накопить на приобретение отдельной квартиры, считают аналитики.

«Жители Челябинска, Оренбурга и Саратова могут в среднем за пять лет накопить на однокомнатную квартиру», — пишет РБК.

Медианные заработные платы жителей указанных городов составили от 40 до 42 тысяч рублей. Средняя стоимость «однушки» в этих регионах — от 1 млн 650 тысячи рублей до 1 млн 920 тысячи рублей. Причем за один год челябинцы, саратовцы и оренбуржцы способны накопить на первый взнос по ипотеке, считают авторы исследования.

Риелторы ранее составили рейтинг российских городов по доступности ипотеки. Челябинск вошел в первую десятку, по данным исследования компании «Этажи».

Между тем темпы роста цен на жилье замедлились, однако до сих пор остаются довольно высокими. В период с января по март квартиры подорожали на 8 % по сравнению с предыдущим кварталом, пишет «ФедералПресс».