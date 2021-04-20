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Составлен рейтинг городов РФ, жители которых могут быстрее накопить на квартиру
ФБА «Экономика сегодня»
Экономика

Составлен рейтинг городов РФ, жители которых могут быстрее накопить на квартиру

Москва, 20 апреля. На основе медианных предлагаемых зарплат и средней стоимости «однушек» в российских городах аналитики определили, где можно быстрее накопить на квартиру.

Лидерами рейтинга сервисов hh.ru и ЦИАН оказались три города: Челябинск, Саратов и Оренбург. Их жители могут быстрее накопить на приобретение отдельной квартиры, считают аналитики.

«Жители Челябинска, Оренбурга и Саратова могут в среднем за пять лет накопить на однокомнатную квартиру», — пишет РБК.

Медианные заработные платы жителей указанных городов составили от 40 до 42 тысяч рублей. Средняя стоимость «однушки» в этих регионах — от 1 млн 650 тысячи рублей до 1 млн 920 тысячи рублей. Причем за один год челябинцы, саратовцы и оренбуржцы способны накопить на первый взнос по ипотеке, считают авторы исследования.

Риелторы ранее составили рейтинг российских городов по доступности ипотеки. Челябинск вошел в первую десятку, по данным исследования компании «Этажи».

Между тем темпы роста цен на жилье замедлились, однако до сих пор остаются довольно высокими. В период с января по март квартиры подорожали на 8 % по сравнению с предыдущим кварталом, пишет «ФедералПресс».

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