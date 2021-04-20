Новый украинский посол в США направилась в Вашингтон

Вашингтон, 20 апреля. Новый посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила, что отправилась в американскую столицу. Об этом она сообщила на странице в социальной сети Facebook.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о назначении бывшего министра финансов Украины Маркаровой послом страны в США.

«Впервые с 1999 года иду на посадку в самолет с one way ticket (билетом в одну сторону. — Прим. ред.). С сегодняшнего дня — 24/7 в рядах дипломатической teamUkraine», — отметила она.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал три причины, по которым президент Соединенных Штатов Джо Байден «настаивает» на встрече с участием лидера России Владимира Путина, сообщала «Национальная служба новостей».

Кроме того, бывший американский президент Дональд Трамп заявлял о намерениях участвовать в выборах главы США в 2024 году.