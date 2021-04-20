Саратов — словно средневековый город: на четырех улицах снова отключили воду

Саратов, 20 апреля. Жители Заводского района в очередной раз остались без холодной воды. Из-за работ на коммуникациях водоснабжение отключили на четырех улицах. Воду обещают вернуть к шести часам вечера.

«Такое ощущение, что Саратов — словно средневековый город. Ранее жила в Самаре, в Москве и Казани, но нигде нет столько коммунальных проблем, как в нашем любимом городе. Опять выключили воду, опять внезапно. Возможно, было какое-то предупреждение, но мы точно ничего не видели. Такое ощущение, что выключают везде и всегда, во всех районах», — рассказала корреспонденту ФАН жительница улицы Прессовой Наталья Семенова.