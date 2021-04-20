Выбор детской коляски сродни выбору автомобиля: важно учесть все нюансы конструкции, чтобы первый транспорт малыша оказался удобным, практичным и надежным. Какими особенностями обладают лучшие детские коляски для новорожденных? О каких свойствах не догадываются молодые родители? На какие характеристики точно стоит обратить внимание?

Журналист ФАН нашел ответы на эти вопросы и составил рейтинг колясок для новорожденных, которые достойны внимания покупателей.

Какую коляску выбрать для новорожденного

Главное, на что нужно обратить внимание, — это конфигурация коляски. Она бывает трех типов:

люлька;

трансформер;

модульная система.

Выбор между моделями нужно делать по принципу, готовы ли будут родители покупать второй транспорт малышу по мере его взросления, а также какие ожидания они возлагают на коляску.

Люлька

Классический транспорт для малышей, который лучше других справляется с главной задачей — обеспечить комфортные, безопасные условия для сна крохи на свежем воздухе. Коляска люлька для новорожденных не умеет «расти» вместе с ребенком, не может похвастаться маневренностью или универсальностью. Но именно она оснащается спальным местом на ортопедическом жестком основании размером 40 см на 80 см, качественно закрывается непродуваемыми и непромокаемыми материалами.

В таком «коконе» малышу не мешают звуки, ветер и дождь. А мощная рама с амортизаторами исключает тряску и вибрации даже на неровном покрытии. Если есть возможность через полгода купить крохе вторую коляску — прогулочную, выбор в пользу люльки будет обоснованным.

Трансформер

Такие модели считают универсальными. В возрасте до 6 месяцев они выполняют функцию люльки, а по мере взросления малыша могут оставаться как в этом качестве, так и превращаться в прогулочную модель, где ребенок сможет сидеть или дремать полулежа.

Главное преимущество, которым обладает коляска трансформер для новорожденных, — долговечность и экономичность. Выбирая такую, не нужно переживать о приобретении прогулочной «версии» уже через полгода, а пользоваться ею можно и до трех лет. Оснащается трансформер глубокой люлькой, как правило, с полужестким дном, съемным чехлом и утепляющими элементами. Спинка может подниматься в 2-3 положения, а ручка для родителей перекидывается на противоположную сторону.

На первый взгляд покупка трансформера действительно выгодное и практичное решение. Но зачастую его преимущества оценивают родители малышей до полутора лет. Когда кроха становится более взрослым и активным, пользоваться громоздким трансформером становится не так удобно, как раньше. И до трех лет обычно такая коляска не служит: в какой-то момент ее все равно меняют на компактную прогулочную «трость».

Модульная система

В зависимости от количества модулей система может называться «2 в 1» или «4 в 1». Самые доступные и распространенные варианты — «два в одном» — представляют собой металлическую раму с шасси, на которую фиксируется люлька, а через некоторое время ее заменяет прогулочный блок.

Особенность люльки — в ее исключительной компактности. Обычно она подходит для малышей до 4-6 месяцев, а уложить в нее подросшего кроху уже не получится, и люльку нужно менять на прогулочный блок. Он комплектуется откидным капюшоном и подставкой под ножки, положение спинки можно регулировать.

Дополнительно в комплекте может предлагаться автокресло, что удобно для родителей, привыкших путешествовать на машине. Покупка комплекта обычно обходится дешевле, чем приобретение отдельно коляски и автокресла. Четвертый модуль — это подставка под люльку. Вернувшись с прогулки с уснувшим малышом, можно просто перенести люльку на подставку. Будить кроху, перекладывая его в кроватку, не потребуется.

Факт. Модульные коляски часто оснащают маневренным шасси с поворотными передними колесами. Это очень удобное решение для города, частых прогулок, шопинга. Такие модели отличаются исключительной проходимостью: с ними проще управляться на тротуарах, ступенях, неровных основаниях. Степень их амортизации обычно меньше, чем классических люлек, но здесь производитель жертвует некоторым комфортом ребенка в пользу комфорта мамы.

Федеральное агентство новостей /

Особенности конструкции лучших колясок для новорожденных

Кроме вида коляски, важно обратить внимание и на элементы конструкции.

Материал рамы. Стальной профиль, конечно, надежен, но самые легкие коляски для новорожденных оснащают алюминиевой рамой. С учетом того, что маме придется выходить на прогулку с крохой каждый день минимум дважды, легкость становится одним из основных критериев выбора. Чем меньше весит транспорт, тем лучше.

Стальной профиль, конечно, надежен, но самые легкие коляски для новорожденных оснащают алюминиевой рамой. С учетом того, что маме придется выходить на прогулку с крохой каждый день минимум дважды, легкость становится одним из основных критериев выбора. Чем меньше весит транспорт, тем лучше. Материал верха. Вряд ли в продаже можно встретить модели с промокаемым капюшоном. Производители используют для «верха» колясок непродуваемые и непромокаемые материалы. Однако текстильные поверхности куда более требовательны в уходе, чем изготовленные из экокожи. Последнюю достаточно протереть влажной тряпочкой, и поверхность вновь будет как новая.

Вряд ли в продаже можно встретить модели с промокаемым капюшоном. Производители используют для «верха» колясок непродуваемые и непромокаемые материалы. Однако текстильные поверхности куда более требовательны в уходе, чем изготовленные из экокожи. Последнюю достаточно протереть влажной тряпочкой, и поверхность вновь будет как новая. Тип колес. Чем меньше внимания требует коляска, тем лучше, а потому выбирать модель, которая нуждается в периодическом подкачивании колес, вряд ли стоит. Если же вы осознанно выбираете такой транспорт, важно убедиться, что в комплектации есть насос. Более совершенны модели с гелевыми колесами, которые не требуют обслуживания и устойчивы к проколу. Подкачивать их не понадобится.

Чем меньше внимания требует коляска, тем лучше, а потому выбирать модель, которая нуждается в периодическом подкачивании колес, вряд ли стоит. Если же вы осознанно выбираете такой транспорт, важно убедиться, что в комплектации есть насос. Более совершенны модели с гелевыми колесами, которые не требуют обслуживания и устойчивы к проколу. Подкачивать их не понадобится. Тип тормозов. Чтобы транспорт не укатился, когда вы укладываете в него малыша, он должен оснащаться тормозной системой. В недорогих моделях фиксатор представляет собой стопорную пластиковую «лапку», на которую удобно нажимать кончиками пальцев, но очень неудобно поднимать ее, так как это пачкает и царапает обувь. Более практичен фиксатор в виде «качельки». Управляться с ним удобнее, а обувь родителей остается чистой.

Чтобы транспорт не укатился, когда вы укладываете в него малыша, он должен оснащаться тормозной системой. В недорогих моделях фиксатор представляет собой стопорную пластиковую «лапку», на которую удобно нажимать кончиками пальцев, но очень неудобно поднимать ее, так как это пачкает и царапает обувь. Более практичен фиксатор в виде «качельки». Управляться с ним удобнее, а обувь родителей остается чистой. Сезон. Этот фактор имеет значение при выборе люльки, так как срок ее службы — всего полгода. Поэтому нет смысла покупать утепленную модель для малыша, рожденного летом. Коляска для новорожденного зимой оснащается утепленными стенками и полностью закрывающимся капюшоном, под который не проникнет ледяной ветер. Коляска для новорожденного летом, напротив, способствует поддержанию воздухообмена, потому оснащается перфорированным основанием и воздухопроницаемыми сетками на капюшоне. Всесезонные трансформеры обычно комплектуют съемными утепляющими чехлами. Такой вариант становится удачным решением, когда модель планируют использовать и для будущих малышей.

Выбирая модель по бренду, важно учитывать, что в европейских странах климатические условия не идентичны российским. А потому итальянская или немецкая модель вполне может оказаться «холодной» для российских зим. Максимально приближена к нашим климатическим условиям погода в США, а значит, с точки зрения сезонности рационально ориентироваться на американские модели.

Однако зацикливаться на сезоне стоит: в зимнее время можно утеплить люльку самостоятельно, просто положив в нее мягкий и объемный плед или надев на кроху теплый комбинезон. Коляска для новорожденного весной и осенью требует лишь влагонепроницаемого верха, тогда как летом наличие вентиляции становится настоящим спасением. Не дать ребенку замерзнуть зимой куда проще, чем обеспечить ему прохладу на прогулке жарким летом.

pixabay.com /

Коляски для новорожденных для двойни

Для двух малышей можно использовать две отдельные коляски, но только в том случае, если у мамы на прогулке всегда будет помощник. Если же управляться приходится одной, важен транспорт, способный вместить обоих крох.

Для двойни можно выбрать модель:

«бок-о-бок» — с рядом располагающимися люльками;

«паровозик» — где люльки находятся на одной линии напротив мамы.

Модели «бок-о-бок» хороши для близнецов: мама одновременно видит обоих детей, со временем они подрастут и смогут общаться на прогулке. Недостаток таких модификаций — в их неповоротливости и невозможности зайти с детским транспортом в лифт: он в кабину просто не пройдет.

«Паровозики» более маневренны и компактны, однако ближайшая люлька «прячет» за собой дальнюю. Поэтому такие модели рекомендуют для детей-погодков: в ближней люльке мама располагает новорожденного малыша, а вместо дальней устанавливает прогулочный модуль и усаживает туда подросшего ребенка.

Топ колясок для новорожденных

В этот рейтинг мы включили модели с положительными отзывами родителей. В топ вошли решения от известных европейских брендов и недорогие коляски малоизвестных производителей с хорошими характеристиками.

Люлька Inglesina Sofia

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

В этой модели нет ничего лишнего: это классическая люлька с металлической колесной рамой, надувными колесами и цельнолитым каркасом спального места, которое по габаритам признается самым большим среди конкурентов. Качественная тканевая обивка защищает от ветра и дождя, но поддерживает воздухообмен, благодаря чему ребенку в таком транспорте будет комфортно зимой и летом.

Родители отмечают, что, выбирая эту модель, можно смело планировать использовать ее и для второго малыша. Конструкция «неубиваемая», в то же время с отличной амортизацией, легко отстегивающейся люлькой, которую можно использовать в качестве автолюльки. Складывается легко, но неудобен жесткий стопорный рычаг. Плюс модель тяжеловата за счет массивной конструкции и не предусматривает вспомогательных аксессуаров: в комплекте нет ни сумки, ни противомоскитной сетки.

Средняя цена 34 390 рублей.

Люлька Navington Galeon

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

Модель аналогична по стоимости итальянскому конкуренту и едва ли уступает по характеристикам. У нее просторная, широкая люлька, эффективный механизм амортизации для плавного хода и регулируемая по высоте ручка для родителей. Спальное место оснащено регулируемым подголовником, тканевый капюшон отлично прячет малыша от ветра и солнца. Корзина для покупок закрывается и защищает содержимое от пыли и грязи.

По отзывам родителей, коляска выглядит достойно, люлька просторная, но помещается в обычный лифт. Материал верха легко очищается влажной губкой, при необходимости его можно снять и постирать. Конструкция удобна и надежна, коляска отличается хорошей проходимостью. Из недостатков отмечают отсутствие в комплекте сумки, неудобную регулировку наклона матрасика — лишь в одном положении, массивность и навязчивое поскрипывание, избавиться от которого позволяет смазывание колесного механизма.

Средняя цена 34 672 рубля.

Люлька Reindeer Prestige Wiklina

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

Эта модель обращает на себя внимание необычным дизайном: она светлая (предлагается в белом и светло-сером цветах). Наружная часть люльки декорирована плетением из окрашенной лозы. Верх выполнен из экокожи, ухаживать за которой очень просто. Материал не нагревается на солнце, а зимой сохраняет эластичность. Люлька утеплена, закрывается чехлом, который защищает от солнца и ветра. Колесный ход мягкий, а амортизация достаточна для комфортного сна грудничка.

Среди достоинств покупатели отмечают милый и стильный дизайн коляски, удобство ее повседневного использования: она не тяжелая, достаточно компактная, но в то же время просторная внутри. Легко проходит по снегу, бездорожью, теплая, не начинает скрипеть даже при продолжительном использовании. Недостаток модели с белыми колесами — маркость, но есть возможность выбрать колеса черного цвета. Несмотря на наличие вентиляции, летом малышу может быть жарко в люльке.

Средняя цена 38 100 рублей.

Tutis Aero «2 в 1»

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

Модель от литовского бренда. Подходит для малышей с первых дней жизни и останется любимым транспортом до трех лет. Люлька обладает минимальным весом — всего 3 кг, закрывается капюшоном из экокожи. Съемный прогулочный модуль широкий, раскладывается до 170 градусов, что позволяет усадить и уложить подросшего ребенка. Шасси модели надежно и удобно: задние колеса большие, передние мельче и сделаны поворотными. Складывается трансформер компактно и помещается в багажнике легкового авто.

По отзывам, коляска красивая и современная, с огромной и очень легкой люлькой. Ткань не маркая, хорошо чистится. Подкачивать колеса не нужно, так как они заполнены гелем. Системы складывания и регулировки удобные, но иногда коляска начинает поскрипывать, что решается регулярным смазыванием механизмов.

Средняя цена 34 111 рублей.

Bebetto Holland «2 в 1»

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

В ценовом диапазоне до 30 тысяч рублей стоит выделить эту коляску. Модульная система включает люльку и прогулочный блок. Дно люльки пластиковое, рама скругленная, благодаря чему модель выглядит очень аккуратно, в то же время вместительная. В ней тщательно продумана защита от ветра и осадков: в люльке капюшон можно опустить до самого чехла, а в «прогулке» — до ножек крохи. Передние колеса поворотные, что обеспечивает хорошую проходимость, а множество удобных мелочей, вроде кармашка на капюшоне, защитного бортика, вентиляционного окошка, делают использование этой модели особенно удобным.

По отзывам, коляска легкая, привлекательная и комфортная для малыша. В комплекте предусмотрены необходимые аксессуары. Нижняя корзина вместительная, но при необходимости ее можно легко снять. Внутренняя часть люльки обшита натуральной хлопковой тканью, остальные материалы добротные. Среди недостатков называют поскрипывание в местах пластиковых соединений, но сами родители считают причиной тому отсутствие регулярного ухода.

Средняя цена 28 989 рублей.

Noordline Olivia Sport «2 в 1»

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

Модульная коляска для новорожденных с люлькой и прогулочным блоком. Оснащена алюминиевой рамой весом 8,5 кг, благодаря чему легкая и прочная. Люлька высокая и глубокая, хорошо защищает малыша от погодных условий. Закрывается большим капюшоном с козырьком, комплектуется хорошим ортопедическим матрасом. Поворотные колеса легко проезжают по снегу и неровному покрытию, управлять коляской удобно. Со временем люлька меняется на прогулочный блок, который можно устанавливать лицом к родителям или по ходу движения.

Основные нарекания покупателей касаются кнопок на капоре и накидке прогулочного блока. Они очень туго застегиваются, а при растегивании есть риск разбудить малыша. К преимуществам относят привлекательный вид, маневренность, простую замену блоков и возможность компактно сложить раму, что важно для небольшой квартиры.

Средняя цена 27 779 рублей.

Indigo Maximo

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

Модель-трансформер для малышей до трех лет. Оснащена просторной люлькой, которая практически полностью закрывается капюшоном и планкой от чехла. Колеса большие, ход мягкий, ширина колесной базы — 60 см, что позволяет заходить с «детским транспортом» в лифт. Вместительная корзина для мелочей позволяет сложить туда все необходимое. Модель предлагается в нескольких цветовых решениях, дополняется сумкой, дождевиком, москитной сеткой. Одна из самых недорогих на рынке.

По отзывам покупателей, несмотря на неповоротные передние колеса, управляется коляска неплохо. Выглядит достойно, быстро и просто собирается, легко превращается в прогулочную. Из недостатков называют поскрипывания при долгой эксплуатации, а также необходимость приноровиться класть и доставать малыша из люльки.

Средняя цена 13 999 рублей.

Happy Baby Mommer

prt scr market.yandex.ru / Яндекс Маркет

Еще один трансформер, который выгодно отличается от аналогов. Его конструкция продумана таким образом, что для перевода из положения люльки в сидячее кроху не нужно вынимать из коляски. Весит модель 13 кг, это меньше, чем у большинства конкурентов. Дизайн ее современный и необычный, передние колеса поворотные, что улучшает маневренность.

По отзывам, модель хороша всем: и видом, и управляемостью, и простотой складывания. Среди недостатков называют интенсивный «химический» запах, который постепенно выветривается, небольшой размер нижней корзинки и навязчивый звук от передних колес.

Средняя цена 23 990 рублей.