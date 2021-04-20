Британский штамм коронавируса добрался до Калмыкии

Элиста, 20 апреля. Врачи Калмыкии выявили у местного медика британский штамм коронавируса. В связи с этим 50 человек изолированы как контактные.

Об этом рассказал главный санитарный врач республики Джангар Санджиев. По словам специалиста, новая мутация вызывает тяжелое течение болезни у молодых людей.

«Очаг распространения инфекции локализован, изолированы родственники и пациенты медицинского работника, у которого обнаружен штамм, — всего 47 человек», — подчеркнул Санджиев в беседе с «Интерфаксом».

Согласно последним данным оперштаба Калмыкии, в республике с начала пандемии инфицировано 20 298 человек. В тяжелом состоянии находятся 11 зараженных, 331 человек скончался.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что сибирский и северо-западный штаммы SARS-CoV-2 формируются в РФ в настоящее время. Также в стране насчитывается более 190 случаев заражения британской мутацией.