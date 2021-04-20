Госсекретарь США не исключил появления нового «театра конфликта»

Вашингтон, 20 апреля. Новым «театром конфликта», где сойдутся интересы Москвы и Вашингтона, может стать Арктика, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава Госдепа США предположил, что новой точкой противостояния между Соединенными Штатами и Россией может стать именно Арктика, и в этом смысле положительную роль играет изменения климата, которое делает регион более доступным. В Вашингтоне полагают, что Северный морской путь станет более проходимым, а потепление в целом откроет новые возможности для всех стран.

По мнению Блинкена, Москва в одиночку эксплуатирует Арктику и пытается полностью ее контролировать. Госсекретарь США акцентировал внимание на строительство российских военных баз в регионе и размещении оружейных комплексов вдоль Севморпути.

Ранее делегация Минобороны РФ впервые посетила арктическую базу «Северный Клевер».