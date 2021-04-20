Ключевая ставка Центробанка может увеличиться до 4,75%

Москва, 20 апреля. Центральный банк Российской Федерации может повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, считают эксперты.

По итогам заседания совета директоров регулятор примет решение установить процентную ставку по основным операциям на уровне 4,75%. К такому мнению пришло издание «Известия», составив консенсус-прогноз на основании опроса 13 специалистов из крупнейших финансовых организаций России.

«В пользу повышения ключевой говорит последняя статистика, указывающая на восстановление экономической активности, что позволяет ЦБ продолжить сокращение монетарной поддержки экономики», — высказал свою оценку Михаил Васильев, главный аналитик «Совкомбанка».

Аналитики сходятся во мнении, что в экономике РФ «преобладают инфляционные факторы». Рост цен за март текущего года достиг 5,8%, за первую неделю апреля он составил еще 0,1%.

Прогноз по темпам инфляции в России ранее сделал сам Центробанк. Он ожидает, что в апреле показатель будет постепенно падать, а дальше будет взят курс на постоянное снижение.

Финансовый аналитик Александр Розман объяснял, что, как правило, рост ставки говорит об ужесточении монетарной политики ЦБ. Такое решение регулятора ведет к ослаблению национальной валюты, цитирует его INFOX.