Председатель ПАСЕ согласился участвовать в наблюдении за выборами в Госдуму РФ

Москва, 20 апреля. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс примет участие в наблюдении за выборами в Государственную думу РФ в сентябре.

Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Дамс, как и во время прошлой встречи, согласился с необходимостью сотрудничества стран Европы в борьбе с пандемией COVID-19.

«Хендрик Дамс заявил о готовности ассамблеи принять участие в наблюдении за предстоящими выборами в Государственную думу», — подчеркнул Володин.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы в третьем чтении приняли проект закона об обязанности кандидатов на выборные должности информировать избирателей о выполнении функций иноагента.