Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Погибшему при взрыве в Нижегородской области ребенку было три месяца
pixabay.com
Происшествия

Погибшему при взрыве в Нижегородской области ребенку было три месяца

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 09:37

Нижний Новгород, 20 апреля. Ребенку, тело которого нашли при устранении последствий взрыва в жилом доме, было всего три месяца, сообщил источник ФАН.

Взрыв газа произошел в трехэтажном здании, расположенном в селе Маргуша. После этого начался пожар, его площадь составила 1,2 тыс. кв. м. В результате ЧП произошло обрушение конструкций. Открытое горение удалось ликвидировать, при разборе завалов спасатели обнаружили мертвого младенца. По данным источника ФАН, в момент взрыва он находился в квартире. Другие жильцы получили травмы различной степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

взрыв ребенок Маргуша
Комментировать
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Погибшему при взрыве в Нижегородской области ребенку было три месяца
Рейтинг@Mail.ru