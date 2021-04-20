США не предоставили голландскому суду снимки по делу МН17

Гаага, 20 апреля. Суд в Гааге не получил от властей США спутниковые снимки по делу о крушении Boeing 777 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Как сообщил судья Хендрик Стинхейс, суд в Нидерландах направил США новый запрос о предоставлении спутниковых снимков с места крушения рейса МН17, но ответа пока получить так и не удалось. Кроме того, суд в Гааге направил несколько запросов в Россию по докладам компании «Алмаз-Антей», передает РИА Новости.

Авиакатастрофа в небе над Донбассом произошла 17 июля 2014 года. Тогда в результате крушения Boeing 777 рейса МН17 погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа «Малайзийских авиалиний».

На минувшей неделе голландские журналисты издания RD сообщили, что суд в Гааге изучит обломки самолета Boeing 777 рейса МН17 в рамках рассмотрения дела.