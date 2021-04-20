Водянова раскрыла Урганту свою настоящую фамилию

Москва, 20 апреля. Супермодель и основательница благотворительного фонда Наталья Водянова сообщила, что широкой публике она известна не под той фамилией, которую носит на самом деле.

Внезапными откровениями знаменитость поделилась на шоу «Вечерний Ургант». Модель раскрыла телеведущему Ивану Урганту свою настоящую фамилию. Оказалось, что в ее фамилии ударение ставится на вторую букву «о» (ВодянОва), а не на «я», как все произносят. Однако во время начала модельной карьеры в России звезду подиумов стали называть с ударением на «я».

«Я боролась с этим два года, а потом один умный человек с телевидения мне просто сказал: «ВодЯнова звучит круче. Звучит как «звезда», ВодянОва — не звучит»», — рассказала супермодель.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Водянова отметила, что ее фамилию произносят неправильно только на родине, в остальных же странах ударение ставят верно, пишет «Вечерняя Москва». Кроме того, модель добавила, что ей не нравится, когда малознакомые люди зовут ее Наташей, а не Натальей.

Наталья Водянова замужем за французским бизнесменом Антуаном Арно. Это второй брак основательницы благотворительного фонда — ее первым супругом был британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман. Мать супермодели признавалась, что первый муж дочери нравился ей больше, чем нынешний.