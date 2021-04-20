Труп без вести пропавшей девушки нашли в утопленной машине в Урюпинске

Волгоград, 20 апреля. Тело 17-летней девушки обнаружили в реке Хопер. Погибшая и ее молодой человек были найдены в утопленном автомобиле.

Инцидент произошел в городе Урюпинск в Волгоградской области. По предварительным данным, за рулем машины находился возлюбленный погибшей. Мужчина, вероятно, не справился с управлением, после чего авто опрокинулось в реку.

Как рассказала подруга девушки, в настоящий момент они вместе с матерью погибшей находятся на допросе. При этом ни в полицию, ни в Следственный комитет после исчезновения студентки они по каким-то причинам не обращались.

Полицейские и волонтеры занимаются поисками пропавшего жителя села Городище в Оренбургской области, сообщало РИА56. Известно, что мужчина — инвалид I группы, и ему может потребоваться медицинская помощь.