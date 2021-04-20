«Зона войны». Спецвыпуск: будет ли в Донбассе широкомасштабная война?

Калибры и их количество растут — в Донбассе усиливается эскалация по всей линии разграничения между Украиной и народными республиками. Украинские вооруженные формирования перемещают тяжелое вооружение, усиливаются огневые провокации.

Будет ли на Донбассе широкомасштабная война или вооруженная провокация со стороны Украины? Этот вопрос ведущий программы «Зона» Игорь Кимаковский обсуждает с заместителем начальника народной милиции ДНР Эдуардом Басуриным. По его сведениям, обстановка ухудшается, и сейчас на линии разграничения находится около 17 тысяч украинских бойцов.

Готова ли республика к навязыванию вооруженного противостояния? И как может развиваться ситуация дальше?

Смотрите специальный выпуск программы «Зона».