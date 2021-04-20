Киев заявил, что «СП-2» превратит Украину в «аграрную провинцию»

Киев, 20 апреля. Российский газопровод «Северный поток — 2» превратит Украину в «аграрную провинцию», такое мнение высказал вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран.

По словам главы ТППУ, в ситуации «виновата» Россия, создавая условия, в которых Украина перестает быть посредником между РФ и Евросоюзом.

«Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры», — написал он в своем блоге.

Непран уверен, что Украина может перестать быть интересной Европе после запуска «Северного потока — 2». ЕС не будет зависеть от «украинской трубы», так как газ пойдет мимо страны. В результате газотранспортной системы Киева вскоре может не стать совсем, говорит он. Представитель ТППУ назвал ситуацию «угрожающей».

Накануне стало известно, что зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф выступил за приостановку строительства «Северного потока — 2».