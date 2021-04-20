Экс-министр энергетики Украины призвал наладить отношения с Россией

Украинские власти должны восстановить отношения с Российской Федерацией, за рынок которой сегодня ведет борьбу весь мир. Об этом заявил бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Украинское государство продолжает сжигать мосты с Россией вслед за односторонней отменой соглашений в рамках СНГ и договора о дружбе и сотрудничестве с РФ. С 2014 года киевские власти заговорили о полном прекращении дипломатических отношений с Москвой. А это как раз то, о чем так долго мечтают националистические силы на Украине. Несмотря на это, Россия до сих пор остается одним из главных торговым партнером Киева.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий, который после Майдана был вынужден уехать в Израиль, призвал нынешние киевские власти наладить отношения с Россией. По его словам, РФ имеет огромный рынок, за который сегодня ведут борьбу многие страны мира, а в это же время Украина решила от него полностью отказаться. Украинский политик назвал такой шаг Киева абсолютно неправильным.

«Я убежден в том, что добрососедские отношения между Украиной и Россией наладятся. Я верю в это, поскольку иначе быть не может. Российская Федерация — огромное государство с мощнейшей потребительской корзиной. Украине необходимо нацелиться на эти все рынки. Сегодня весь мир борется за российский рынок. Вы посмотрите, как Германия ведет себя по отношению к России, какой у них товарооборот. Посмотрите на Китай и на Соединенные Штаты. Даже при Трампе, несмотря на санкции, товарооборот между РФ и США вырос на 22–25%. А Украина, наоборот, снижает товарооборот с Россией. О чем это говорит? Подначивая Украину на агрессивные действия в отношении России, стравливая два братских народа, выгоду ищет крупный капитал. Если где-то что-то убывает, то эту нишу обязательно кто-то заполняет. Поэтому миллиарды долларов, которые могли бы идти в бюджет Украины от взаимоотношений с Россией, сегодня получают Германия, Польша, США и другие страны», — сказал Эдуард Ставицкий.

/ Наталья Макеева

Также он заметил, что киевские власти также подорвали отношения с Китаем, ввязавшись в ситуацию с заводом «Мотор Сич», который фактически полностью выкупили бизнесмены из КНР. В этой ситуации Украина просто обязана наладить отношения с Россией, поскольку китайцы просто так не простят Киеву национализацию предприятия.

«Мы сегодня от Китая не просто отмахнулись, а влепили ему пощечину. Зная китайцев, они это 100% не простят. Вопрос, как все сложится дальше. Я убежден, что необходимо налаживать отношения с Россией. Прежде всего, это выгодно для Украины. Как это сделать? Наверное, должно пройти какое-то время, чтобы люди немножко остыли. В первую очередь, надо решить конфликт на востоке Украины. Но при этом нужно понимать, что необходимо будет идти на серьезные уступки, касательно изменения Конституции Украины. Иначе вопрос не решить. А что касается военного пути разрешения ситуации, то это будет катастрофа. Я даже об этом думать не хочу», — резюмировал Эдуард Ставицкий.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Украина может полностью потерять газовый транзит в случае атаки на Донбасс.